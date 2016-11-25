Pigskin Picks results, week 10
Friday, November 25, 2016
DECATUR, IN
Cumulative results thru week 9:
1. Scott McGill 118
2. Don Gerke 108
2. Virginia Haugk 108
4. Doug Anweiler 100
5. Mike Ellenberger 90
6. Shawn Rice 85
7. Mike Jauregui 85
8. Max Eichenauer 84
9. Darlene Sheets 83
10. Danny French 80
11. Lenny Corral 75
12. Sal Jaruregui 73
13. Shirley Huss 72
13. Barbara Sheets 72
15. Paul Buckingham 68
16. Sharon Grim 67
17. Nathan Harvey 64
18. Molly Carll 59
19. Ralph Anweiler 57
19. Steve Harvey 57
19. Kenny Grim 57
22. Tim Anweiler 56
22. Marty Ballard, BHS FB 56
24. Joyce Schultz 55
24. Joyce Schultz 55
25. Kevin Buckingham 53
25. Alex McGill 53
27. Judy Imel 49
28. Sandra Anweiler 46
29. Melanie Macke 43
29. Melanie Macke 43
30. Rich Fisher 42
31. Lynn Ruble 40
31. Greg Coyne 40
33. Tonja Anweiler 39
34. Diana Macklin 38
34. Lori McGill 38
36. Scott Macklin 37
36. Harvey Schwartz 37
36. Harvey Schwartz 37
38. Craig Krull, BHS vball 36
39. Jarred McGill 35
40. Deb Rice 32
40. Jack Macklin 32
42. Todd McGill 31
42. Merlin Schwartz 31
44. Michael McGill 28
44. Sue Harruff 28
46. Innovative Concepts 25
46. Innovative Concepts 25
47. Riverview Tap 24
48. Mark Schwartz 23
48. Lorna Shoaf 23
48. Mark Schwartz 23
48. Lorna Shoaf 23
50. Michael Schwartz 21
50. Wayne Chrisman 21
50. Kathryn McGill 21
53. Decatur Package Liquor 18
54. Maurice Schumm 17
55. Caitlyn Fravel 16
55. Barton Akamine 16
55. Scott Freeman 16
55. Sean Muldoon 16
50. Wayne Chrisman 21
50. Kathryn McGill 21
53. Decatur Package Liquor 18
54. Maurice Schumm 17
55. Caitlyn Fravel 16
55. Barton Akamine 16
55. Scott Freeman 16
55. Sean Muldoon 16
59. Alexis Harvey 14
59. Dale Manis, BHS AD 14
59. Dale Manis, BHS AD 14
61. Eleanor Harvey 13
62. Lavern Schwartz 9
63. Kevin Schwartz 8
62. Lavern Schwartz 9
63. Kevin Schwartz 8
64. Carl Ellenberger 7
65. Dylan Malone, DDD 6
66. John Baker, BHS BB 5
66. Tom Hower 5
66. Bill Baumann 5
69. Martin Simonson 3
70. Nate Beer 2
71. Ralph Anweiler 1
65. Dylan Malone, DDD 6
66. John Baker, BHS BB 5
66. Tom Hower 5
66. Bill Baumann 5
69. Martin Simonson 3
70. Nate Beer 2
71. Ralph Anweiler 1
- See more at: http://www.decaturdailydemocrat.com/content/pigskin-picks-results-week-9...
Cumulative results thru week 9:
1. Scott McGill 118
2. Don Gerke 108
2. Virginia Haugk 108
4. Doug Anweiler 100
5. Mike Ellenberger 90
6. Shawn Rice 85
7. Mike Jauregui 85
8. Max Eichenauer 84
9. Darlene Sheets 83
10. Danny French 80
11. Lenny Corral 75
12. Sal Jaruregui 73
13. Shirley Huss 72
13. Barbara Sheets 72
15. Paul Buckingham 68
16. Sharon Grim 67
17. Nathan Harvey 64
18. Molly Carll 59
19. Ralph Anweiler 57
19. Steve Harvey 57
19. Kenny Grim 57
22. Tim Anweiler 56
22. Marty Ballard, BHS FB 56
24. Joyce Schultz 55
24. Joyce Schultz 55
25. Kevin Buckingham 53
25. Alex McGill 53
27. Judy Imel 49
28. Sandra Anweiler 46
29. Melanie Macke 43
29. Melanie Macke 43
30. Rich Fisher 42
31. Lynn Ruble 40
31. Greg Coyne 40
33. Tonja Anweiler 39
34. Diana Macklin 38
34. Lori McGill 38
36. Scott Macklin 37
36. Harvey Schwartz 37
36. Harvey Schwartz 37
38. Craig Krull, BHS vball 36
39. Jarred McGill 35
40. Deb Rice 32
40. Jack Macklin 32
42. Todd McGill 31
42. Merlin Schwartz 31
44. Michael McGill 28
44. Sue Harruff 28
46. Innovative Concepts 25
46. Innovative Concepts 25
47. Riverview Tap 24
48. Mark Schwartz 23
48. Lorna Shoaf 23
48. Mark Schwartz 23
48. Lorna Shoaf 23
50. Michael Schwartz 21
50. Wayne Chrisman 21
50. Kathryn McGill 21
53. Decatur Package Liquor 18
54. Maurice Schumm 17
55. Caitlyn Fravel 16
55. Barton Akamine 16
55. Scott Freeman 16
55. Sean Muldoon 16
50. Wayne Chrisman 21
50. Kathryn McGill 21
53. Decatur Package Liquor 18
54. Maurice Schumm 17
55. Caitlyn Fravel 16
55. Barton Akamine 16
55. Scott Freeman 16
55. Sean Muldoon 16
59. Alexis Harvey 14
59. Dale Manis, BHS AD 14
59. Dale Manis, BHS AD 14
61. Eleanor Harvey 13
62. Lavern Schwartz 9
63. Kevin Schwartz 8
62. Lavern Schwartz 9
63. Kevin Schwartz 8
64. Carl Ellenberger 7
65. Dylan Malone, DDD 6
66. John Baker, BHS BB 5
66. Tom Hower 5
66. Bill Baumann 5
69. Martin Simonson 3
70. Nate Beer 2
71. Ralph Anweiler 1
65. Dylan Malone, DDD 6
66. John Baker, BHS BB 5
66. Tom Hower 5
66. Bill Baumann 5
69. Martin Simonson 3
70. Nate Beer 2
71. Ralph Anweiler 1
- See more at: http://www.decaturdailydemocrat.com/content/pigskin-picks-results-week-9...
Cumulative results thru week 9:
1. Scott McGill 118
2. Don Gerke 108
2. Virginia Haugk 108
4. Doug Anweiler 100
5. Mike Ellenberger 90
6. Shawn Rice 85
7. Mike Jauregui 85
8. Max Eichenauer 84
9. Darlene Sheets 83
10. Danny French 80
11. Lenny Corral 75
12. Sal Jaruregui 73
13. Shirley Huss 72
13. Barbara Sheets 72
15. Paul Buckingham 68
16. Sharon Grim 67
17. Nathan Harvey 64
18. Molly Carll 59
19. Ralph Anweiler 57
19. Steve Harvey 57
19. Kenny Grim 57
22. Tim Anweiler 56
22. Marty Ballard, BHS FB 56
24. Joyce Schultz 55
24. Joyce Schultz 55
25. Kevin Buckingham 53
25. Alex McGill 53
27. Judy Imel 49
28. Sandra Anweiler 46
29. Melanie Macke 43
29. Melanie Macke 43
30. Rich Fisher 42
31. Lynn Ruble 40
31. Greg Coyne 40
33. Tonja Anweiler 39
34. Diana Macklin 38
34. Lori McGill 38
36. Scott Macklin 37
36. Harvey Schwartz 37
36. Harvey Schwartz 37
38. Craig Krull, BHS vball 36
39. Jarred McGill 35
40. Deb Rice 32
40. Jack Macklin 32
42. Todd McGill 31
42. Merlin Schwartz 31
44. Michael McGill 28
44. Sue Harruff 28
46. Innovative Concepts 25
46. Innovative Concepts 25
47. Riverview Tap 24
48. Mark Schwartz 23
48. Lorna Shoaf 23
48. Mark Schwartz 23
48. Lorna Shoaf 23
50. Michael Schwartz 21
50. Wayne Chrisman 21
50. Kathryn McGill 21
53. Decatur Package Liquor 18
54. Maurice Schumm 17
55. Caitlyn Fravel 16
55. Barton Akamine 16
55. Scott Freeman 16
55. Sean Muldoon 16
50. Wayne Chrisman 21
50. Kathryn McGill 21
53. Decatur Package Liquor 18
54. Maurice Schumm 17
55. Caitlyn Fravel 16
55. Barton Akamine 16
55. Scott Freeman 16
55. Sean Muldoon 16
59. Alexis Harvey 14
59. Dale Manis, BHS AD 14
59. Dale Manis, BHS AD 14
61. Eleanor Harvey 13
62. Lavern Schwartz 9
63. Kevin Schwartz 8
62. Lavern Schwartz 9
63. Kevin Schwartz 8
64. Carl Ellenberger 7
65. Dylan Malone, DDD 6
66. John Baker, BHS BB 5
66. Tom Hower 5
66. Bill Baumann 5
69. Martin Simonson 3
70. Nate Beer 2
71. Ralph Anweiler 1
65. Dylan Malone, DDD 6
66. John Baker, BHS BB 5
66. Tom Hower 5
66. Bill Baumann 5
69. Martin Simonson 3
70. Nate Beer 2
71. Ralph Anweiler 1
- See more at: http://www.decaturdailydemocrat.com/content/pigskin-picks-results-week-9...
Cumulative results thru week 9:
1. Scott McGill 118
2. Don Gerke 108
2. Virginia Haugk 108
4. Doug Anweiler 100
5. Mike Ellenberger 90
6. Shawn Rice 85
7. Mike Jauregui 85
8. Max Eichenauer 84
9. Darlene Sheets 83
10. Danny French 80
11. Lenny Corral 75
12. Sal Jaruregui 73
13. Shirley Huss 72
13. Barbara Sheets 72
15. Paul Buckingham 68
16. Sharon Grim 67
17. Nathan Harvey 64
18. Molly Carll 59
19. Ralph Anweiler 57
19. Steve Harvey 57
19. Kenny Grim 57
22. Tim Anweiler 56
22. Marty Ballard, BHS FB 56
24. Joyce Schultz 55
24. Joyce Schultz 55
25. Kevin Buckingham 53
25. Alex McGill 53
27. Judy Imel 49
28. Sandra Anweiler 46
29. Melanie Macke 43
29. Melanie Macke 43
30. Rich Fisher 42
31. Lynn Ruble 40
31. Greg Coyne 40
33. Tonja Anweiler 39
34. Diana Macklin 38
34. Lori McGill 38
36. Scott Macklin 37
36. Harvey Schwartz 37
36. Harvey Schwartz 37
38. Craig Krull, BHS vball 36
39. Jarred McGill 35
40. Deb Rice 32
40. Jack Macklin 32
42. Todd McGill 31
42. Merlin Schwartz 31
44. Michael McGill 28
44. Sue Harruff 28
46. Innovative Concepts 25
46. Innovative Concepts 25
47. Riverview Tap 24
48. Mark Schwartz 23
48. Lorna Shoaf 23
48. Mark Schwartz 23
48. Lorna Shoaf 23
50. Michael Schwartz 21
50. Wayne Chrisman 21
50. Kathryn McGill 21
53. Decatur Package Liquor 18
54. Maurice Schumm 17
55. Caitlyn Fravel 16
55. Barton Akamine 16
55. Scott Freeman 16
55. Sean Muldoon 16
50. Wayne Chrisman 21
50. Kathryn McGill 21
53. Decatur Package Liquor 18
54. Maurice Schumm 17
55. Caitlyn Fravel 16
55. Barton Akamine 16
55. Scott Freeman 16
55. Sean Muldoon 16
59. Alexis Harvey 14
59. Dale Manis, BHS AD 14
59. Dale Manis, BHS AD 14
61. Eleanor Harvey 13
62. Lavern Schwartz 9
63. Kevin Schwartz 8
62. Lavern Schwartz 9
63. Kevin Schwartz 8
64. Carl Ellenberger 7
65. Dylan Malone, DDD 6
66. John Baker, BHS BB 5
66. Tom Hower 5
66. Bill Baumann 5
69. Martin Simonson 3
70. Nate Beer 2
71. Ralph Anweiler 1
65. Dylan Malone, DDD 6
66. John Baker, BHS BB 5
66. Tom Hower 5
66. Bill Baumann 5
69. Martin Simonson 3
70. Nate Beer 2
71. Ralph Anweiler 1
- See more at: http://www.decaturdailydemocrat.com/content/pigskin-picks-results-week-9...
Below are the winners for this week's Pigskin Picks. The tiebreak score between LSU and Florida was 26 points total. The bottom list is the cumulative stats thru week 10.
1. Lori McGill (-0) 36 25 points
2. Molly Carll (-0) 63 24
3. Scott McGill (-1) 34 23
4. Mike Ellenberger (-1) 38 22
4. Marty Ballard, BHS FB (-1) 38 22
2. Molly Carll (-0) 63 24
3. Scott McGill (-1) 34 23
4. Mike Ellenberger (-1) 38 22
4. Marty Ballard, BHS FB (-1) 38 22
6. Jarred McGill (-1) 39 20
6. Vernon Clark (-1) 39 20
6. Greg Coyne (-1) 39 20
9. Todd McGill (-1) 41 17
9. Sue Harruff (-1) 41 17
9. Jack Macklin (-1) 41 17
6. Vernon Clark (-1) 39 20
6. Greg Coyne (-1) 39 20
9. Todd McGill (-1) 41 17
9. Sue Harruff (-1) 41 17
9. Jack Macklin (-1) 41 17
12. Judy Imel (-1) 42 14
12. Kenny Grim (-1) 42 14
12. Max Eichenauer (-1) 42 14
15. Virginia Haugk (-1) 43 11
15. Carl Ellenberger (-1) 43 11
17. Steve Harvey (-1) 44 9
18. Mike Jauregui (-1) 51 8
19. Dale Manis, BHS AD (-1) 52 7
19. Melanie Macke (-1) 52 7
21. Paul Buckingham (-1) 55 5
21. Darlene Sheets (-1) 55 5
23. Kathryn McGill (-1) 59 3
24. Donald Gerke (-1) 69 2
25. Shawn Rice (-1) 155 1
Cumulative results thru week 10:
1. Scott McGill 141
1. Scott McGill 141
2. Virginia Haugk 119
3. Mike Ellenberger 112
4. Don Gerke 110
5. Doug Anweiler 100
4. Don Gerke 110
5. Doug Anweiler 100
6. Max Eichenauer 98
7. Mike Jauregui 93
8. Darlene Sheets 88
9. Shawn Rice 86
9. Shawn Rice 86
10. Molly Carll 83
11. Danny French 80
11. Danny French 80
12. Marty Ballard, BHS FB 78
13. Lenny Corral 75
14. Sal Jaruregui 73
13. Lenny Corral 75
14. Sal Jaruregui 73
14. Paul Buckingham 73
15. Shirley Huss 72
15. Barbara Sheets 72
15. Shirley Huss 72
15. Barbara Sheets 72
17. Kenny Grim 71
18. Sharon Grim 67
18. Sharon Grim 67
19. Steve Harvey 66
20. Nathan Harvey 64
20. Nathan Harvey 64
21. Lori McGill 63
21. Judy Imel 63
23. Greg Coyne 60
24. Ralph Anweiler 57
25. Tim Anweiler 56
26. Joyce Schultz 55
24. Ralph Anweiler 57
25. Tim Anweiler 56
26. Joyce Schultz 55
26. Jarred McGill 55
28. Kevin Buckingham 53
28. Alex McGill 53
28. Kevin Buckingham 53
28. Alex McGill 53
30. Melanie Macke 50
31. Jack Macklin 49
32. Todd McGill 48
33. Sandra Anweiler 46
33. Sandra Anweiler 46
34. Sue Harruff 45
35. Rich Fisher 42
36. Lynn Ruble 40
37. Tonja Anweiler 39
35. Rich Fisher 42
36. Lynn Ruble 40
37. Tonja Anweiler 39
38. Diana Macklin 38
39. Scott Macklin 37
39. Harvey Schwartz 37
41. Craig Krull, BHS vball 36
42. Deb Rice 32
43. Merlin Schwartz 31
44. Michael McGill 28
45. Innovative Concepts 25
46. Riverview Tap 24
39. Scott Macklin 37
39. Harvey Schwartz 37
41. Craig Krull, BHS vball 36
42. Deb Rice 32
43. Merlin Schwartz 31
44. Michael McGill 28
45. Innovative Concepts 25
46. Riverview Tap 24
46. Kathryn McGill 24
48. Mark Schwartz 23
48. Lorna Shoaf 23
50. Michael Schwartz 21
50. Wayne Chrisman 21
48. Mark Schwartz 23
48. Lorna Shoaf 23
50. Michael Schwartz 21
50. Wayne Chrisman 21
52. Dale Manis, BHS AD 21
53. Vernon Clark 20
54. Carl Ellenberger 18
55. Decatur Package Liquor 18
56. Maurice Schumm 17
57. Caitlyn Fravel 16
57. Barton Akamine 16
57. Scott Freeman 16
57. Sean Muldoon 16
61. Alexis Harvey 14
62. Eleanor Harvey 13
63. Lavern Schwartz 9
64. Kevin Schwartz 8
65. Dylan Malone, DDD 6
66. John Baker, BHS BB 5
66. Tom Hower 5
66. Bill Baumann 5
69. Martin Simonson 3
70. Nate Beer 2
71. Ralph Anweiler 1
55. Decatur Package Liquor 18
56. Maurice Schumm 17
57. Caitlyn Fravel 16
57. Barton Akamine 16
57. Scott Freeman 16
57. Sean Muldoon 16
61. Alexis Harvey 14
62. Eleanor Harvey 13
63. Lavern Schwartz 9
64. Kevin Schwartz 8
65. Dylan Malone, DDD 6
66. John Baker, BHS BB 5
66. Tom Hower 5
66. Bill Baumann 5
69. Martin Simonson 3
70. Nate Beer 2
71. Ralph Anweiler 1
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